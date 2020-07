Da Valencia: per lo svincolato Garay sarà Inter o Roma. Benfica solo la terza opzione

Per Superdeporte, principale quotidiano sportivo di Valencia, sarà in Italia il futuro del centrale di difesa Ezequiel Garay. Classe '86, il difensore argentino attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto col club di Peter Lim è finito anche nel mirino del Benfica, ma per il quotidiano spagnolo quasi certamente il suo futuro sarà in Italia: sulle sue tracce due club di Serie A, ovvero Inter e Roma.