Garay per la difesa del Liverpool? Dalla Spagna: trattativa avanzata con l'argentino

Secondo quando riferito dal media spagnolo El Gol Digital, il Liverpool potrebbe completare un acquisto nelle prossime ore. I Reds, infatti, che ormai da tempo sono corti in difesa per via di varie assenze, sarebbero infatti in una fase avanzata delle contrattazioni con Ezequiel Garay, esperto difensore centrale 34enne svincolato ormai dalla scorsa estate, quando ha lasciato il Valencia.