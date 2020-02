vedi letture

Dagli elogi a Eriksen e a Mertens fino a una gara aperta: Conte e Gattuso dopo Inter-Napoli

Non è ancora finita. Da una parte e dall'altra, Gennaro Gattuso e Antonio Conte sanno bene che quello di ieri sera era solo il primo tempo di una sfida da 180 minuti. Dopo la gara, poi, a microfoni accesi le dichiarazioni dei due allenatori. Ringhio non ha sorriso, perché evidentemente ancora colpito dal ko di Lecce. Conte, con un filo di voce, ha reagito. "Meritavamo di più". Non solo. Hanno parlato di Mertens, Eriksen, (non) hanno parlato di Calvarese ma hanno parlato l'uno della squadra dell'altro.

Gennaro Gattuso a Rai Sport "Voglio sempre questo approccio", ha detto Ringhio nel post gara che poi ha provato a spiegare anche gli alti e bassi stagionali del suo Napoli. Clicca qui

Antonio Conte a Rai Sport. Bocca cucita su Calvarese ("non mi interessa neanche parlarne"), su Eriksen dice. "Ha sicuramente qualità. Deve ritrovare intensità nel gioco, perché per sei mesi non ha giocato tantissimo). Tutte le parole di Conte: clicca qui

Gennaro Gattuso in conferenza stampa "Non sono sereno sul ritorno". Il tecnico del Napoli non si fida dell'Inter ma elogia la prestazione dei suoi di San Siro. Clicca qui per leggere tutte le parole di Gattuso