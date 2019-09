Dai no alle offerte estive all'occasione derby. Milan, è l'ora di Conti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan prosegue il proprio lavoro in vista del derby di sabato sera contro l'Inter. Uno dei protagonisti quasi certi sarà Andrea Conti, terzino che con la squalifica di Calabria avrà strada libera sulla destra. La Gazzetta dello Sport spiega come l'ex Atalanta abbia detto no a tante offerte arrivate in estate, proposte che gli avrebbero permesso con certezza di ritrovare quella continuità che al Milan non ha mai trovato per diversi motivi. E ora è pronto a giocarsi le proprie carte, in rossonero, a partire dal derby di sabato.