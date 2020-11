Dal Brasile: Roma in trattativa col Gremio per la cessione di Javier Pastore

vedi letture

Dopo aver trattato senza successo Gaston Ramirez con la Sampdoria, il Gremio continua a guardare in Italia per rinforzare la propria squadra. L’emittente Radio Grenal parla infatti di contatti in corso tra la Roma ed il club brasiliano per Javier Pastore, giocatore rientrato in queste ore in Italia dopo l'operazione all'anca. Resta da capire se lo stesso Gremio ha risorse economiche sufficienti per chiudere l’operazione, in tal caso potrebbero arrivare novità in merito a stretto giro di posta.