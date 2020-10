Dal caso Messi a Depay: i 10 affari più clamorosi non andati in porto in Europa

Calciomercato è anche affari sfumati. E mai come quest'anno i grandi calibri sono stati coinvolti. Di seguito i più grandi trasferimenti internazionali mancati:

Houssem AOUAR

Trasferimento sfumato all'Arsenal

Juventus e Arsenal si sono contese il centrocampista francese del Lione, che a Lione alla fine è rimasto. Con i bianconeri di fatto fuori dalla corsa dopo gli acquisti di Arthur e McKennie e la mancata rescissione di Khedira. Gunners che sembravano pronti a sferrare l'attacco decisivo venendo stoppati dallo stesso giocatore, che ha dichiarato di voler ancora continuare col club francese.

Edinson CAVANI

Trasferimento sfumato al Benfica

Una trattativa lunghissima, dove ogni giorno sembrava quello decisivo per chiudere. E invece si è arrivati al punto di non ritorno con richiesta e offerta rimaste lontane. E il Benfica si è dirottato su Darwin Nunez.

Ousmane DEMBELE

Trasferimento sfumato al Manchester United

L'esterno destro d'attacco era da mesi la priorità del Manchester United che, non arrivato all'obiettivo principale (Sancho), si è mosso tardivamente per il francese del Barcellona con un'offerta poco convincente: prestito con diritto di riscatto. Con Coutinho l'anno scorso ai catalani è andata male, ritrovandosi il brasiliano non riscattato dal Bayern. Stavolta e visto il tempo che scorreva la richiesta era: cessione a titolo definitivo, soldi tutti e subito. Niente da fare.

Memphis DEPAY

Trasferimento sfumato al Barcellona

Con contratto in scadenza nel 2021 sembrava inevitabile la sua cessione. Il Barcellona, con l'avvento di Ronald Koeman, ha fatto sul serio. Ma la richiesta di 30 milioni del Lione. Il Fair Play Finanziario ha fermato il Barcellona che ha dovuto prima vendere. Uscite tardive e non sufficienti per tornare all'assalto dell'olandese.

Eric GARCIA

Trasferimento sfumato al Manchester City

Il difensore è in scadenza di contratto a giugno 2021 e ha già fatto sapere al suo club di non essere intenzionato a rinnovare. Anche perché forte dell'interesse del Barcellona. Che evidentemente non ha fatto i conti con il City, che a oggi resta il titolare del cartellino. E ha resistito agli ultimi assalti, rifiutando l'ultimo giorno l'offerta da 10 milioni di euro.

GABRIEL Magalhaes

Trasferimento sfumato all'Everton

Era uno dei giocatori espressamente richiesti da Carlo Ancelotti e l'Everton sembrava averlo in pugno già in primavera. Quando sembrava tutto fatto, è arrivato l'Arsenal.

Lionel MESSI

Trasferimento sfumato al Manchester City

La sua è la madre delle trattative sfumate. Il suo addio al Barcellona avrebbe stravolto la sessione trasferimenti di tutta Europa, innescando un valzer europeo delle punte. La storia è arci-nota e non ci torneremo. L'addio è teoricamente rimandato a fine stagione, anche se col cambio di presidenza tutto può nuovamente cambiare.



Jeff REINE-ADELAIDE

Trasferimento sfumato all'Hertha Berlino

Il centrocampista ha ritenuto concluso il suo ciclo al Lione e la sua cessione era di fatto scontata. A maggior ragione dopo che l'Hertha ha offerto 25 milioni. Per la gioia del Lione che non ha fatto i conti con le richieste del giocatore, che ha fatto saltare la trattativa pretendendo una buonuscita. Affare saltato ma il Lione l'ha piazzato all'ultimo al Nizza, se pur in prestito.

Jadon SANCHO

Trasferimento sfumato al Manchester United

Era l'obiettivo numero uno del Manchester United che nonostante le dichiarazioni nette del Borussia Dortmund: "Per quest'anno non si muove" ha continuato a tentare il giocatore come nulla fosse. I tedeschi non avevano necessità di vendere il giocatore e non hanno ceduto di un millimetro dalla richiesta da 120 milioni. Troppi anche per il Manchester United.

William SALIBA

Trasferimento sfumato al Saint-Etienne

Il Saint Etienne aveva raggiunto un accordo con William Saliba e l' Arsenal per un prestito di una stagione.Tuttavia, a causa dei limiti di tempo, il club francese non è riuscito a concludere l'affare in tempo. "Purtroppo, non è stato possibile soddisfare in tempo, in Inghilterra, tutte le condizioni amministrative per la finalizzazione del trasferimento", scrive il club francese in un comunicato. "La delusione è grande per noi e per William Saliba, che era particolarmente determinato a tornare nel club dove è cresciuto".