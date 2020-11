Dal Pino: "In caso di nuovo lockdown la Serie A andrà avanti. Fermarsi? Non ne vedo il motivo"

vedi letture

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Calcio, ha parlato nel corso della trasmissione "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento: "In caso di nuovo lockdown il campionato di Serie A non si fermerà e andrà avanti, non vedo motivo per interromperlo".

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTERALI DI DAL PINO!