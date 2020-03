Dal Pino: "Recuperi? 13 maggio data formale. Da domani contatti per accelerare il recupero"

Il presidente della Lega serie A Paolo Dal Pino parla anche della possibilità do anticipare i recuperi delle gare rinviate, fissati per il prossimo 13 maggio: "Questa era la sola data formale libera per tutte e dieci le squadre coinvolte dovute agli impegni nelle competizioni nazionali e internazionali. A partire da domani l'a.d. De Siervo si confronterà con le squadre coinvolte per accelerare insieme i tempi di recupero".