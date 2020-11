Dal ritorno di Pezzella al Cutrone rispolverato: prende forma il primo undici del Prandelli 2.0

I giorni passano e a Firenze, tra un giorno di polemica e l'altro pure - con l'ultima, enorme, innescata direttamente da Rocco Commisso contro una nutrita fetta della stampa cittadina - si avvicina la partita contro il Benevento, match che segna l'esordio del Prandelli 2.0 alla Fiorentina. Riprenderà da dove aveva concluso, il tecnico di Orzinuovi, ossia da quel Franchi che lo aveva visto allenare per l'ultima volta, in quell'orribile 0-0 che salvò il Genoa a discapito dell'Empoli. In vista della sfida ai sanniti, speciale anche perché segnata dal ricordo di Astori essendo stata la prima per i viola dopo la morte del loro capitano, comincia a prendere forma la Fiorentina che ha in mente il nuovo tecnico. Partendo dalla difesa, che dovrebbe passare a quattro e che riabbraccerà a meno di ricadute capitan Pezzella, pronto ad affiancare Milenkovic, salvo diverso esito del tampone cui si dovrà sottoporre il serbo al rientro, fino ad arrivare all'attacco che dovrebbe vedere nel rispolverato Cutrone il suo terminale offensivo, in barba al numero di presenze che rende obbligatorio il riscatto. Prandelli, d'altronde, va cercando certezze, e non può permettersi il lusso, visto che il suo mandato scade a giugno, di perdersi dietro dettagli extra-campo. C'è bisogno di vedere al più presto la sua Fiorentina, è la gente viola che lo chiede a gran voce.