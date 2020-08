Dal sogno Torreira allo svincolato Sarr: gli obiettivo del nuovo Torino di Giampaolo

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi di mercato del Torino in vista della prossima stagione. Per l'arrivo di Marco Giampaolo in panchina manca solo l'ufficialità e il ds Vagnati insieme al presidente Cairo sta già lavorando alla nuova squadra dato che Giampaolo ha chiesto qualche suo vecchio giocatore per iniziare l'avventura granata: è il caso di Karol Linetty, centrocampista Samp che ha un contratto in scadenza tra un anno, e Patrik Schick.

Il sogno per il centrocampo è Torreira dell'Arsenal: il Torino l'ha già chiesto in prestito ma l'operazione è molto difficile. Più facile arrivare a Gaston Ramirez e a Murru, mentre per il portiere si ragione a uno scambio Cragno-Sirigu col Cagliari, anche se al momento le valutazioni che i due club danno ai rispettivi tesserati non rendono l'affare agevole. Proseguono, infine, i contatti per Malang Sarr, difensore svincolato dopo la decisione di non rinnovare col Nizza.