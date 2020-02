vedi letture

Dal vice al match analyst. Tutti gli uomini di Inzaghi, la corte dei miracoli della Lazio

Tutti gli uomini di Simone Inzaghi è un piccolo grande esercito che assiepa panchina e tribune degli stadi italiani. La corte di Inzaghino è tra le più citate del calcio nostrano, perché a loro deve tanto, perchè con loro vuol condividere ogni successo e risultato del suo percorso. Una vita insieme, dall'alba al tramonto, con e per le Lazio. Il vice è Massimiliano Farris, un passato tra C e B da calciatore, conquista Inzaghi durante le finali Primavera a Pomezia da avversario e lo segue sin dal 2014. La sua specialità è la difesa, l'escalation di Francesco Acerbi passa anche dalle sue indicazioni. Le avversarie, Inzaghi le studia con e grazie a Enrico Billy Allavena. Che è cresciuto in Wyscout, da responsabile della match analysis. E dal gotha del pallone al pc, passa al Napoli di Walter Mazzarri e dal 2015 mette le tende a Formello. Il lavoro è condiviso con Ferruccio Cerasaro, insieme studiano anche le nuove soluzioni tattiche per la Lazio e preparano video individuali degli avversari che mandano ai giocatori. Il pacchetto di tecnici, con Farris, è completato da Mario Cecchi e da Riccardo Rocchini. Il primo è un toscano, ex tecnico della Primavera dell'Empoli, un sarriano che dall'attuale allenatore della Juventus studia lavagne e idee. Rocchini era vide di Marco Baroni a Benevento e Frosinone, tra campo e tribuna sono gli occhi e l'anima di Inzaghi con Farris. Adalberto Grigioni, classe '54, ha terminato la carriera nel '91 ed è uno dei pilastri della Lazio dell'era Lotito. In biancoceleste dal 2005, sotto la sua ala sono cresciuti i guantoni di Marchetti, Berisha, Strakosha e non solo. Con lui c'è Gianluca Zappalà. Quattro preparatori atletici: Fabio Ripert, Adriano Bianchini, Alessandro Fonte, Claudio Spicciariello. E al fianco di Inzaghi, del suo staff, anche Stefan Derkum, team manager, che nel 2010 collaborava col club come travel manager ma che dal 2014 è tramite, anima e spalla tra club e società. Tutti gli uomini di Simone Inzaghi. La corte dei miracoli.