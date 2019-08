Dalbert non convince Conte. Ora Biraghi o Kurzawa per l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sugli esterni dell'Inter. Dalbert non è entrato nelle grazie di Antonio Conte ma il brasiliano ha spiegato al club che vorrebbe restare e in caso di addio direbbe di no a Firenze e alla Fiorentina per tornare a Nizza. Niente scambio con Cristiano Biraghi ma il viola interesse anche perché potrebbe rientrare in lista Uefa come prodotto del vivaio. Un altro nome è Layvin Kurzawa in uscita dal Paris Saint-Germain.