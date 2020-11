Dalbert scaricato dal Rennes. A gennaio può tornare all'Inter

L'avventura di Dalbert con il Rennes sembra essere già arrivata ai titoli di coda. Come riporta Tuttosport il club francese vuole rispedire al mittente il terzino brasiliano già durante il mercato di gennaio. Dalbert era approdato in Francia in prestito fino a giugno (2,5 milioni per il prestito, 12,5 per l'eventuale riscatto) tuttavia le ottime prestazioni di Truffert e le pessime gare di Dalbert, hanno fatto prendere al Rennes la decisione di chiudere anzitempo il prestito.