Dall'Argentina: il cuore di Maradona pesava il doppio di uno normale. Domani nuovi test

L'agenzia di stampa statale Telam riporta oggi come in Argentina siano ore decisive per determinare le condizioni pre-morte di Diego Armando Maradona: il sangue, le urine e i tamponi nasali prelevati durante l'autopsia, insieme al cuore, saranno analizzati domani in diversi laboratori come parte delle perizie complementari richieste dai medici forensi. E la stessa fonte rivela che il cuore di Diego pesava il doppio di un cuore normale. Secondo quanto osservato dai medici forensi che hanno eseguito l'autopsia, soffriva di "cardiomiopatia dilatativa" e pesava più di 500 grammi. I nuovi esami dovrebbero determinare anche se il Pibe de Oro avesse tracce di alcol, droghe o qualche altra sostanza nel corpo nelle ore precedenti la sua morte.