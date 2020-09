Dall'atletica (e dalla B spagnola) all'Atalanta: chi è Mojica, il nuovo colombiano di Gasp

Fisico, corsa, tanta spinta. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini mette in casa un altro colombiano, dopo Muriel e Zapata: è infatti definito l'acquisto di Johan Mojica, che salvo sorprese sarà la riserva di Gosens nel ruolo di laterale mancino dei nerazzurri.

Arriva dal Girona. In Europa, Mojica ha finora giocato sempre e soltanto in Spagna. Sbocciato in patria nel Deportivo Calì, nel 2013 è approdato nel Vecchio Continente, alla corte del Rayo Vallecano. Poi due stagioni in Segunda Division con il Real Valladolid e il ritorno in Liga, senza troppa fortuna. Da gennaio 2017 veste la maglia dei catalani del Girona, ove è approdato prima in prestito e poi a titolo definitivo. Protagonista e titolare sia della promozione che della successiva annata in Primera Division, salta quasi interamente la stagione 2018/2019, quella della retrocessione, per un brutto infortunio al crociato. Nell'ultimo campionato, concluso con la sconfitta in finale playoff contro l'Elche, ha giocato 36 partite, di cui 32 da titolare.

I numeri. Alto 185 centimetri, nasce e prosegue da terzino sinistro, ma può giocare anche da esterno di centrocampo: perfetto per lo schema tattico di Gasperini. Nell'ultimo campionato, è stato tra i migliori giocatori della Segunda Division, la Serie B spagnola: primo tra gli esterni di sinistra per cross calciati (5,52 in media a gara) e riusciti (1,49), anche se gli assist fatti sono stati 0, come del resto i gol. La fase offensiva, in ogni caso, è quella che gli riesce meglio: 4,54 dribbling tentati a partita, di cui 3,06 riusciti. E ha vinto in media 4,43 duelli offensivi a gara. La pecca? Abbastanza prevedibile, è legata alla fase difensiva, di cui non è propriamente uno specialista. In compenso, ha cominciato dall'atletica: di sicuro non gli manca la corsa.