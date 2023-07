ufficiale Colpo dell'Osasuna. Dal Villarreal arriva Johan Mojica in prestito oneroso

Dopo aver ricevuto rassicurazioni sulla partecipazione alla prossima edizione della Conference League, l'Osasuna può finalmente pensare al mercato e mette a segno il primo colpo. Dal Villarreal arriva Johan Mojica: l'esperto terzino colombiano, 30 anni, si trasferisce in prestito oneroso (100.000 euro) fino al termine della stagione, con opzione d'acquisto. Si unirà lunedì alla squadra di Arrasate, mentre la presentazione ufficiale è fissata per martedì.

La carriera

Johan Andrés Mojica Palacio è nato il 21 agosto 1992 a Cali e arriva per rinforzare la fascia sinistra. Le sue caratteristiche offensive gli permettono di agire anche come ala; è un calciatore veloce e fisicamente potente e proviene da un club con un grande potenziale come il Villarreal, che la scorsa estate ha acquistato i suoi diritti dall'Elche, dove si era affermato come uno dei calciatori più rilevanti de LaLiga.

La prossima sarà la sua decima stagione nel calcio spagnolo, dove ha giocato anche con Rayo Vallecano, Valladolid e Girona. In mezzo la parentesi nell'Atalanta, con cui ha giocato in Champions League. Ha disputato anche 22 partite con la Nazionale colombiano, con cui ha fatto il suo debutto internazionale nel 2015, in un'amichevole contro il Bahrain, in cui è riuscito a segnare e fornire un assist.