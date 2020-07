Dall'Inghilterra, Griezmann rompe con Setien: occasione per Arsenal e Inter

Antoine Griezmann è un caso all'interno dello spogliatoio del Barcellona. Il padre ha attaccato il tecnico Setien per lo scarso utilizzo e iniziano a farsi insistenti le voci di un suo possibile addio dopo solo una stagione in Catalogna. Grazie a queste polemiche interne, l'Arsenal o l'Inter potrebbero approfittarne per provare ad acquistare il campione del Mondo in carica. A riportarlo è il Daily Express.