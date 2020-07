Dall'Inghilterra, Kluivert ha detto no all'Arsenal: vuole restare alla Roma

vedi letture

Dopo l'accordo che ha permesso a Mkhitaryan di restare alla Roma, l'Arsenal deve rinunciare alla trattativa per arrivare a Justin Kluivert. Nei colloqui per l'armeno, i Gunners hanno parlato anche dell'esterno offensivo giallorosso che però ha bloccato tutto sul nascere perché non è intenzionato ad approdare in Premier League. L'olandese ha recentemente espresso la volontà di restare all'Olimpico nonostante il club lo abbia messo tra i possibili partenti. A riportarlo è il Daily Mail.