Dall'Inghilterra: la Juve offre 75 milioni di sterline per De Ligt

© foto di Imago/Image Sport

Quasi 85 milioni di euro per il centrale più forte e ambito al mondo, Matthijs de Ligt: sarebbe questa l'offerta della Juventus per l'olandese, secondo il Daily Mirror oggi in edicola. L'offerta bianconera potrebbe sbaragliare una concorrenza piuttosto agguerrita sul giocatore, composta da Barcellona e Manchester United in primis. I blaugrana si sono incagliati sulle richiesta di ingaggio fatte da Raiola, mentre i Red Devils sono gli ultimi ad essersi iscritti alla corsa al giovane difensore.