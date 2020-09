Dall'intervento killer all'Atalanta, Romero ritrova Pessina: pace fatta tra i due

Pace fatta, dopo l'intervento killer di qualche mese fa. Da oggi, Cristian Romero è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta, dove è approdato in prestito dalla Juventus. In nerazzurro, il difensore ritrova così Matteo Pessina: il centrocampista si è fatto trovare pronto a sventolare una stampella, utilizzata proprio a causa di un duro fallo di Romero, a inizio agosto. In quell'occasione Pessina, all'epoca in prestito al Verona, aveva usato toni duri nei confronti del collega: "Sei forte, ma così rischi di compromettere le carriere degli altri calciatori". Oggi, l'incontro tra i due, entrambi sorridenti. Caso chiuso, si direbbe, come testimoniato dalla Dea sui suoi canali social.