Dall'Olimpico all'Olimpico. Grenier e la miglior prestazione nella Capitale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dall'Olimpico come comparsa allo stesso stadio con una prestazione più che positiva. Nel Rennes uscito ieri sconfitto dal match contro la Lazio c'è un giocatore che ha fatto vedere ottime cose al di là del risultato: Clement Grenier.

Nel 2017 l'allora talento dell'Olympique Lione arrivò a Roma, per vestire la maglia della Roma, senza mai però convincere. Sei presenze e neanche un gol in giallorosso danno la prova concreta di come il ragazzo classe 1991 fosse arrivato al momento sbagliato in un palcoscenico come quello capitolino.

Quello visto ieri sera, invece, è un giocatore con personalità, visione e temi di gioco, ma soprattutto con la voglia di dimostrare di essere un elemento diverso da quello che Roma e la Serie A ricordava.

Così, nella sera in cui tutti osservavano Niang e attendevano i giovani talenti di Camavinga e Bourigeraud, Granier si è preso la scena. E magari qualcuno avrà preso appunti in vista del prossimo mercato.