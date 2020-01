Dalla Croazia: Dani Olmo a un passo dal Milan. Accordo con la Dinamo

© foto di PhotoViews

Dani Olmo si trasferirà presto al Milan. O almeno è quello che sostiene Sportske Novosti, uno dei maggiori quotidiani sportivi croati, che sulla homepage del suo sito internet mette in primo piano la notizia di un'offerta del club rossonero per il talentuoso spagnolo. La Dinamo Zagabria avrebbe accettato i 30 milioni proposti da Boban e Maldini, e avrebbe passato la palla al giocatore, che non disdegnerebbe l'idea di trasferirsi in un club così glorioso.

Il portale ha anche contattato l'agente del giocatore, Andy Bara, che ha risposto: "Per ora non vorrei commentare nulla". Non una smentita, quindi, tanto che il trasferimento sarebbe ritenuto in dirittura d'arrivo. Intanto, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, da Casa Milan smentiscono la notizia, per quanto il giocatore piaccia alla società.