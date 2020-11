Dalla Francia, il Milan pronto all'offerta per Thauvin ma ora ci pensa anche il Napoli

Secondo quanto riferisce L'Equipe, Florian Thauvin è un obiettivo di mercato del Napoli in vista del mercato di gennaio. L'esterno francese, in scadenza di contratto col Marsiglia, non ha intenzione di rinnovare il proprio accordo. Il Milan resta molto interessato, tanto che potrebbe anticiparne l'acquisto a gennaio pagando per ottenere il suo cartellino, ma anche il Napoli è sulle tracce del giocatore che pur essendo un potenziale top player ha costi contenuti a causa della sua situazione contrattuale.