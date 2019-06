Dalla Francia: Michel Platini in custodia cautelare per corruzione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’ex presidente della UEFA Michel Platini è stato arrestato per corruzione. Secondo quanto riportato dal sito Mediapart, l'ex numero uno è in stato di fermo per quanto riguarda l’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar per l'edizione 2022. Eletto nel 2007, Platini ha ricoperto la carica di presidente UEFA fino al 2015, quando è stato bandito dal comitato etico FIFA.