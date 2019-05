Dalla Francia: Milan su Koscielny, ma ci sono Bayer, Monaco e Rennes

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Rennes saluterà al termine della stagione il difensore Mexer, che ha firmato per il Bordeaux. Al suo posto, i dirigenti del club francese stanno pensando a una meravigliosa suggestione: come riporta L'Equipe, infatti, l'obiettivo principale per rinforzare la retroguardia è Laurent Koscielny, centrale in forza all'Arsenal. I Gunners, a loro volta, hanno individuato il sostituto: Samuel Umtiti del Barcellona.

C'è anche il Milan - Il quotidiano francese parla però di altre squadra interessate all'ex Lorient: il Bayer Leverkusen si è mosso prima di tutti e vorrebbe un elemento di esperienza per la prossima Champions League. Ma ci sono anche Milan e Monaco, che starebbero tenendo d'occhio gli sviluppi.