Dalla Francia: OM avanti alla Juve nella corsa a Miranda del Barcellona

Nella giornata di oggi il tecnico dell'Olympique Marsiglia André Villas-Boas ha confermato il proprio gradimento per Juan Miranda, giovane esterno mancino del Barcellona che piace anche alla Juventus. Secondo RMC Sport al momento l'OM è in netto vantaggio sui bianconeri, visto che il Barça preferirebbe proprio questa prima ipotesi rispetto ad un trasferimento alla Juve. E i motivi sono sostanzialmente due: il primo riguarda la formula del trasferimento, visto che l'OM accoglierebbe volentieri il giocatore in prestito (mentre la Juve punterebbe all'acquisto a titolo definitivo). Il secondo è legato ad una questione tecnica, col Barcellona che vede nell'OM maggiori possibilità di crescita del ragazzo sia per la presenza di Villas-Boas che per uno spazio maggiore a livello di minutaggio.