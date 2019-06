© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali è entrato nelle mire del PSG, che con l'arrivo di Leonardo alla guida tecnica del club è partito all'assalto del centrocampista del Brescia, valutato da Cellino 35 milioni. Già messi sul piatto 30 milioni e una volta convinte le Rondinelle, toccherà al ragazzo decidere cosa fare: l'Equipe rivela che i parigini sono al lavoro per convincere anche un altro giocatore della Serie A a sposare la causa dei campioni di Francia. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, giocatore con caratteristiche molto gradite all'allenatore Tuchel: Parigi potrebbe essere la sua destinazione perfetta, per la possibilità di investire e per poter vedere il centrocampista in un campionato diverso da quello italiano, non da avversario.