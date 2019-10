Dalla Germania: Muller nel mirino di Inter e Milano, sin dall'estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il magazine tedesco Kicker torna a parlare dell'insoddisfazione dell'asso del Bayern Monaco Thomas Müller, che ha chiesto la cessione al club bavarese per la scarsa considerazione avuta da Niko Kovac. Secondo il media teutonico, Müller, che ha un contratto in scadenza nel 2021, godrebbe della stima di 'Inter e Milan, le quali durante l'ultima estate avrebbero chiesto informazioni al Bayern sul possibile addio del giocatore. Non solo: su di lui da tempo c'è la Cina, con diversi club pronti a farsi la guerra per aggiungere una stella al massimo campionato asiatico.