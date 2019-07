Dalla Germania, sondaggi di Borussia Dortmund e Schalke per Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da Bild in Germania, Patrick Schick potrebbe lasciare la Roma nel corso della prossima estate dopo due stagioni di luci ed ombre. Sia Borussia Dortmund che Schalke 04 hanno chiesto informazioni per l'attaccante ceco per intavolare una trattativa sulla base del prestito.