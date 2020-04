Dalla Premier alla Liga, tutti pazzi per Meite. Il Torino attende sviluppi sulla ripresa

Intorno a Soualiho Meité, centrocampista del Torino, è segnalato, negli ultimi giorni un crescente interesse dal mondo della Premier. Ma non solo. Anche dalla Germania - scrive La Gazzetta dello Sport - c’è chi sta raccogliendo informazioni, e soprattutto dalla Spagna c’è chi qualche passettino ha già cominciato a farlo. Al momento il Toro se lo tiene bello stretto. Nel caso di una ripartenza, l’alto potenziale di un centrocampista come Meité potrà tornare utilissimo al Toro per riportarsi in una posizione di classifica di sicurezza. Viceversa, arriverà il momento di ascoltare le proposte in arrivo da mezza Europa e vagliare nei prossimi mesi, con la calma necessaria, tutte le soluzioni possibili.

La mossa degli inglesi - Al lavoro ci sono un paio di intermediari che stanno sondando la disponibilità sia del Toro che del calciatore, per preparare il terreno in vista di una possibile trattativa per arrivare a un trasferimento nei mesi estivi. Alla finestra ci sono, interessati, soprattutto il Crystal Palace e il Southampton, due club che nell’ultimo anno hanno seguito l’evoluzione di questo calciatore nel nostro campionato. Attenzione, però: sempre dalla Premier non sono esclusi effetti a sorpresa. Da tempo il Tottenham è sulle sue tracce.

Dalla Spagna - Il Celta Vigo è stata la società che a gennaio aveva già bussato alla porta del Toro per il giocatore, e da allora l’interesse degli spagnoli non si è mai spento nei confronti di questo ragazzone individuato dal Celta come uno degli elementi ideali per arricchire il proprio centrocampo.