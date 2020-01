© foto di Imago/Image Sport

Il Barcellona è alla ricerca di un rinforzo in attacco, in grado di sostituire l'infortunato Luis Suarez. Mundo Deportivo parla oggi dell'interesse del club catalano per Pierre-Emerick Aubameyang, che potrebbe essere la soluzione migliore, da sfruttare non solo per sei mesi. Ma i blaugrana guardano anche all'Italia e all'Inghilterra e potrebbero inserirsi nella trattativa tra Inter e Chelsea per Giroud, oppure provare a soffiare Llorente al Napoli.