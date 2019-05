Dopo Juventus, Real Madrid e Barcellona, secondo As anche l'Inter è entrata a pieno titolo nella corsa ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, da tempo in rotta col PSG, è a caccia di una nuova opportunità in vista della prossima stagione e nelle scorse settimane sembrava la Juventus la squadra maggiormente accreditata. Per il quotidiano spagnolo però negli ultimi giorni anche l'Inter è diventata una seria candidata, avendo individuato nel classe '95 il profilo giusto per rinforzare sia fisicamente che tecnicamente il proprio centrocampo.