Mundo Deportivo lancia la bomba: per Massimiliano Allegri questa sarà l'ultima stagione sulla panchina della Juventus, comunque vada. Dopo quattro stagioni di successi, il ciclo bianconero è considerato esaurito, con Premier e Real Madrid come prossime possibili tappe del tecnico livornese. La società, alle prese con una vera rivoluzione anche in seno alla dirigenza dopo l'addio di Marotta, non sarebbe però impreparata.

IL SOGNO - Arrivare a "Zizou" Zinedine Zidane è il sogno e obiettivo della Vecchia Signora, che vorrebbe consacrare definitivamente il francese a simbolo del club, dopo le pagine bellissime scritte come calciatore, affidandogli anche la panchina. Inutile dire che l'operazione avrebbe il gradimento totale di Cristiano Ronaldo, che con Zidane ha vinto la bellezza di tre Champions League di fila.