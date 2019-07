© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma si appresta a cedere Robin Olsen, portiere che nella Capitale non è riuscito a imporsi. Secondo il Diario de Sevilla, il ds del Siviglia Monchi potrebbe puntare ancora su di lui e - dopo averlo portato in Italia - può ingaggiarlo per la formazione andalusa. Prima, però, la formazione biancorossa deve piazzare Sergio Rico, estremo difensore appena tornato dal prestito al Fulham ed è in attesa di conoscere la sua prossima destinazione.