© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Rakitic è rapidamente passato dall'essere un titolare inamovibile del Barcellona a un giocatore che non rientra nelle rotazioni di Ernesto Valverde. Per questo il suo addio a gennaio non è affatto da escludere, anche perché i blaugrana hanno necessità di fare cassa. Dell'Inter abbiamo detto e scritto a più riprese, ma secondo Marca i nerazzurri non sono gli unici sul croato: su di lui c'è il PSG così come il Manchester United. Ma per il quotidiano spagnolo anche la Juventus segue da vicino l'evolversi della situazione dopo aver fatto un tentativo già la scorsa estate.