Dalla Spagna, trattativa in corso tra Lazio e David Silva: il giocatore vuole l'Italia

vedi letture

La Lazio tratta per portare in Italia l'ex centrocampista del Manchester City David Silva. Lo spagnolo, che si è svincolato dopo l'ultima partita di Premier League, sarebbe una richiesta esplicita di Simone Inzaghi e la volontà di entrambe le parti sarebbe quella di chiudere l'operazione con il suo approdo nella capitale nel corso delle prossime settimane. Il giocatore classe '86 ha ricevuto anche due proposte dal Dubai, da Al-Alhi e Al-Nasr, ma preferirebbe proseguire la carriera in Europa e soprattutto in un club che gli garantirebbe anche di giocare la Champions come quello di Lotito. A riportarlo è AS.