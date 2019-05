Dalla Turchia: Inter-Moses, ancora nessun contatto tra le parti

© foto di Francesca Ceciarini

Nell'affare che ha portato al prestito di 18 mesi di Victor Moses dal Chelsea al Fenerbahçe, ci sarebbe una sorta "clausola di richiamo" che, se accettata dal giocatore, potrebbe permettergli di tornare in anticipo a Londra per poi essere ceduto a 12 milioni di euro. Questa l'indiscrezione lanciata dal Turkish Football, potenzialmente utile in ottica Inter, club interessato all'esterno nigeriano in vista della prossima stagione.

Secondo quanto si legge, però, Moses non ha ancora avuto nessun contatto con il club nerazzurro e avrebbe comunicato alla dirigenza turca di trovarsi bene e di non avere intenzione di cambiare aria in estate.