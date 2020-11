Dalle nazionali alla Serie A, il punto sul Genoa: Pandev gol storico e Scamacca show in Under21

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI GENOA - Il Genoa prova a lasciarsi alle spalle il complicato periodo legato al focolaio che ha contagiato decine di persone fra giocatori e staff. Proprio per questi motivi la situazione di Milan Badelj verrà monitorata: il centrocampista è reduce dagli impegni con la Croazia, nazionale che ha visto al suo interno diverse positività al Covid-19 (come Brozovic per esempio). Festeggia Pandev che col suo gol ha regalato la prima qualificazione agli Europei alla Macedonia. Un’ora abbondante di gioco anche per Zajc con la Slovenia. Luca Pellegrini ha esordito in Nazionale maggiore, mentre Melegoni e soprattutto Scamacca si sono fatti valere in Under 21: per l’attaccante 3 gol e 1 assist in 3 partite.

Tutti i giocatori del Genoa in campo con le nazionali

ITALIA - I risultati: Italia-Estonia 4-0, Polonia-Italia 0-2, Bosnia-Italia 0-2

Pellegrini - 18’, non convocato nelle ultime due gare

ITALIA U21 - I risultati: Islanda-Italia 1-2, Lussemburgo-Italia 0-4, Italia-Svezia 4-0

Melegoni - 90’ nella terza gara, non convocato nelle prime due

Scamacca - 229’, 3 gol e 1 assist

MACEDONIA - I risultati: Georgia-Macedonia 0-1, Macedonia-Estonia 2-1, Armenia-Macedonia 1-0

Pandev - 90’ e 1 gol nella prima sfida, non convocato nelle ultime due

CROAZIA - I risultati: Turchia-Croazia 3-3, Svezia-Croazia 2-1, Croazia-Portogallo 2-3

Badelj - 60’, in panchina nelle ultime due gare

SLOVENIA - I risultati: Slovenia-Azerbaijan 0-0, Slovenia-Kosovo 2-1, Grecia-Slovenia 0-0

Zajc - 66’, in panchina nelle ultime due gare