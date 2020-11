Dalle nazionali alla Serie A, il punto sul Sassuolo: sorrisi azzurri, ma senza Caputo

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI SASSUOLO - Sorriso azzurro a metà. Non c’è quello di Caputo, che ha dovuto mancare l’appuntamento e verosimilmente salterà anche il Verona, a metà per Ferrari che ha rimandato l’esordio. Ma ci pensano Domenico Berardi e Manuel Locatelli: due gol per l’attaccante, mentre il centrocampista è stato senza dubbio tra i migliori. Nessun minuto con la Turchia per Mert Muldur, contro la Croazia mentre anche Kaan Ayhan non ha giocato la gara con la Croazia (quella con Vida positivo).

Tutti i giocatori del Sassuolo in campo con le nazionali

ITALIA - I risultati: Italia-Estonia 4-0, Polonia-Italia 0-2, Bosnia-Italia 0-2

Berardi - 108 minuti, 2 gol

Locatelli - 180 minuti, 1 assist

Ferrari - 0 minuti

Caputo - inizialmente convocato, poi out per un problema muscolare

ITALIA U21 - I risultati: Islanda-Italia 1-2, Lussemburgo-Italia 0-4, Italia-Svezia 4-0

Raspadori - 102 minuti, 2 gol

Turati - 0 minuti

TURCHIA - I risultati: Croazia-Turchia 3-3, Turchia-Russia 3-2, Ungheria-Turchia 2-0

Muldur - 0 minuti

Ayhan - 92 minuti, 1 assist

GRECIA - I risultati: Grecia-Cipro 2-1, Moldavia-Grecia 0-2, Slovenia-Grecia 0-0

Kyriakopoulos - 29 minuti