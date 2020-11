Dalle nazionali alla Serie A, il punto sul Torino: Belotti torna al gol dopo un anno, Vojvoda c'è

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI TORINO - Belotti ritorna al gol con la nazionale italiana dopo un anno, con 254 minuti giocati nelle ultime tre partite. Solo una partita da titolare per Rincon, delusione per Lukic che non va agli Europei a causa della sconfitta ai rigori al Marakana di Belgrado contro la Scozia. Vojvoda sempre presente con il Kosovo, mentre Ujkani gioca solo l'ultima partita. Degli avversari degli azzurri non c'è grande divertimento per Gojak retrocesso con la sua Bosnia all'ultimo posto di Nations, mentre Linetty, con la sua Polonia, gioca per 102 minuti.

ITALIA - I risultati: Italia-Estonia 4-0, Italia-Polonia 2-0, Bosnia-Italia 0-2

Belotti - 254 minuti, 1 gol

Sirigu - 90 minuti

VENEZUELA - I risultati: Brasile-Venezuela 1-0, Venezuela-Cile 2-1

Rincon - 90 minuti

KOSOVO - I risultati: Albania-Kosovo 2-1, Slovenia-Kosovo 2-1, Kosovo-Moldavia 1-0

Vojvoda - 270 minuti

Ujkani - 90 minuti

BOSNIA - I risultati: Bosnia-Iran 0-3, Olanda-Bosnia 3-1, Bosnia-Italia 0-2

Gojak - 197 minuti

SERBIA - I risultati: Serbia-Scozia 1-1 (4-5 d.c.r.), Ungheria-Serbia 1-1, Serbia-Russia 5-0

Lukic - 180 minuti

POLONIA - I risultati: Polonia-Ucraina 2-0, Italia-Polonia 2-0, Polonia-Olanda 1-2

Linetty - 102 minuti