Damiani: "Magari il Milan si riporterà a casa André Silva"

Oscar Damiani, ex giocatore anche del Milan oggi procuratore, a MC Sport Live Show ha parlato di tanti temi: "Per quanto riguarda l'Italia non dobbiamo montarci la testa anche se contro la Finlandia è arrivata una buona prestazione. Stasera ci sarà un altro esame anche se non sarà proibitivo ma sarà importante giocare bene e fare dei gol. Quella contro il Liechtenstein è una partita che può dare ulteriore fiducia alla Nazionale".

E' Kean la sorpresa dell'Italia?

"Ha fatto bene ma non carichiamo Kean di troppe responsabilità come facciamo spesso in Italia. Ha fatto bene ha grandissime prospettive ma non dobbiamo esagerare con i tempi. Deve migliorare le scelte che fa in campo ma ha potenzialità straordinarie ma dobbiamo lasciar lavorare Mancini. Adesso ci sono veramente tanti giovani che possono far bene e possono dare un futuro alla Nazionale".

Milan, come uscirà dalla sconfitta nel derby contro l'Inter?

"Il Milan poteva anche fare risultato ma questa partita diventa importante per il proseguo della stagione perché i rossoneri devono puntare a un posto in Champions. Giocare a Genova contro la Sampdoria non sarà facile. Bisognerà vedere la maturità del Milan, squadra che sta facendo bene in questa stagione. Nessuno si aspettava di vedere il Milan con questa classifica. Il Milan può intraprendere un periodo virtuoso e arrivare alla Champions. Magari in poco tempo le milanesi potranno competere con la Juventus".

Al Milan cosa servirà nella prossima stagione in caso di Champions?

"Magari il Milan si riporterà a casa André Silva anche se venderlo porterebbe i soldi per Bakayoko, ma è presto per parlare di questi giri di mercato. C'è spazio comunque per far bene e fare buoni risultato. Non credo che il Milan potrà fare acquisti particolarmente onerosi ma i rossoneri dovranno essere bravi a investire su giovani di belle prospettive".