Dalla zona mista dello stadio Olimpico di Roma arrivano le parole di Danilo, difensore brasiliano del Bologna, dopo il 3-3 fra la Lazio e la formazione allenata da Sinisa Mihajlovic: "Avevamo di fronte una squadra che ha vinto la Coppa battendo l’Atalanta di cui tutti parlano bene - si legge su BolognaNews -: son forti e hanno grande qualità, soprattutto davanti. Nel primo tempo eravamo troppo lunghi, nel secondo siamo riusciti a ‘calmare’ un po’ la partita. Siamo stati tosti. Ringrazio i tifosi per l’affetto ma non ho fatto niente da solo: tutto merito della squadra e di Sinisa. Tatuaggio? Me lo farò perché sono molto scaramantico, vedrò cosa”.