È un pareggio tutto sommato giusto l'1-1 che chiude il primo tempo di Juventus-Bologna. Poco da segnalare oltre i due gol: al 19' Cristiano Ronaldo sfrutta l'errore di Krejci e la disattenzione di Skorupski sul proprio palo per aprire le marcature: 1-0, gol numero 701 per il portoghese in carriera, 33 con la Juve. Da lì nasce la reazione che in pochi minuti porta il Bologna al gol: al 26' Danilo s'inventa un destro di prima sulla torre aerea di Mbaye, che s'infila (quasi) nel sette alla sinistra di Buffon. Prima e dopo: un paio di conclusioni bianconere, non particolarmente efficaci, mentre i rossoblù, che prima si erano soprattutto difesi, hanno trovato coraggio con il passare dei minuti.