Darmian e il saluto al Parma: "Lascio un gruppo fantastico. Sarete sempre nel mio cuore"

Matteo Darmian, attraverso il proprio profilo Twitter, ha salutato il Parma, dopo il suo passaggio all'Inter delle scorse ore: "Grazie Parma e grazie a voi tifosi. Per me ora inizia una nuova avventura... lascio un gruppo fantastico che non dimenticherò mai, un gruppo che sfiderò sul campo da avversario ma che porterò sempre nel mio cuore. A presto, Matte".