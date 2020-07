Darmian sul possibile passaggio all'Inter: "Discorsi da rimandare, non so nulla"

Il terzino del Parma, Matteo Darmian, al termine della sfida contro l'Atalanta ha parlato a SKY del suo futuro. "Non so ancora nulla, avremo l'opportunità di staccare qualche giorno e ci sarà modo di pensare anche a quello. Adesso chiudiamo al meglio questo campionato. Inter? Sono discorsi che bisognerà rimandare, non penso sia il momento adatto per parlarne ora".