David Silva alla Lazio, ci siamo: l'agente a Lisbona per fargli firmare il contratto triennale

vedi letture

David Silva alla Lazio è operazione praticamente definita. Si aspetta solo la fine della Champions League del Manchester City per annunciare il trasferimento nella Capitale del centrocampista spagnolo, ma nel frattempo si limano gli ultimi dettagli di questa operazione.

Come riporta 'Il Messaggero' oggi in edicola, nelle ultime ore è volato a Lisbona anche il procuratore del calciatore spagnolo per far firmare a Silva un triennale da 3.5 milioni di euro più bonus.