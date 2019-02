© foto di Federico Gaetano

Jonathan De Guzman, centrocampista dell'Eintracht ed ex fra le altre del Napoli, ha parlato a Uefa.com della sfida degli ottavi di Europa League contro l'Inter: "L'Inter è una buona squadra, con ottime individualità. E' un buon sorteggio per noi, siamo felici di giocare questa sfida. Lo stadio è uno dei migliori in cui abbia mai giocato. Non vediamo l'ora di scendere in campo".