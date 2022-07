ufficiale De Guzman torna a casa. L'ex Napoli ha firmato per lo Sparta Rotterdam

Jonathan de Guzman torna in patria. L'ex centrocampista di Napoli, Carpi e Chievo, ha firmato per lo Sparta Rotterdam. 35 anni, l'olandese ha firmato per un anno più opzione per un'altra stagione.