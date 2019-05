De Laurentiis: "Ancelotti, voto 8. Insigne? Dica se vuol restare a vita"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al Corriere dello Sport da Madrid, dove si è svolto l'evento 'Club Advisory Platform'. Tanti i temi trattati dal numero uno del club azzurro, che dopo aver definito Cristiano Ronaldo un "plus inimmaginabile" per la Juventus si dice "soddisfattissimo" della stagione degli uomini di Ancelotti, con lo stesso tecnico che si becca un 8 in pagella dal presidente.

Quale mercato per Ancelotti? - Quindi un passaggio sul mercato, con un grande elogio dell'attuale direttore sportivo: "Abbiamo la fortuna di avere Cristiano Giuntoli, al quale ho rinnovato il contratto per 5 anni non a caso. Di nomi ne abbiamo tanti, ma è importante curare il mercato in uscita".

Il futuro di Insigne - Il tema legato al rinnovo del capitano è caldissimo in casa Napoli. Ma per De Laurentiis "Insigne non aspetta un incontro con me e nemmeno un rinnovo, al massimo un prolungamento. Se vuole rimanere con noi a vita allora ce lo dice e noi facciamo un'eventuale discussione su come tenerlo a vita".