De Laurentiis avvisa i suoi: "Napoli, non sentirti sazio dopo il Liverpool"

Aurelio De Laurentiis mette in guardia i suoi in vista della gara di domani contro il Lecce. Una partita sulla carta facile, che gli azzurri dovranno essere bravi però a non sottovalutare dopo la vittoria col Liverpool in Champions. Questo il tweet del patron del Napoli: "Spero che i nostri calciatori non si adagino sulla vittoria contro il Liverpool. Non bisogna sentirsi sazi. Per vincere contro il Lecce bisognerà restare concentratissimi e pieni di rabbia agonistica".